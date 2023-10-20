Минцифры хочет продлить эксперимент по авторизации в соцсети через "Госуслуги"
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минцифры предлагает продлить на следующий год эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги", следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
"В целях сбора достаточного количества данных об эффективности реализации эксперимента (по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" — ред.) предлагается продлить действие эксперимента до 31 декабря 2024 г", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Согласно текущей версии постановления, эксперимент должен завершиться 31 декабря текущего года.
Там же указано, что по данным на сентябрь возможность аутентификации с использованием учетной записи "Госуслуг" реализовали "Яндекс", auto.ru, компания HeadHunter, "Этажи", VK и соцсеть "ВКонтакте", Wildberries, Ozon, АО "Петербургская сбытовая компания", Avito. Уточняется, что за время эксперимента "агрегаторами реализовано 25 сервисов с использованием данных, получаемых из ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации — ред.) с согласия пользователя".
"Данное взаимодействие с коммерческими сервисами и платформами является востребованным у пользователей "Госуслуг". За все время проекта возможностью идентификации и аутентификации в информационных системах участников эксперимента с использованием учетной записи "Госуслуг" воспользовалось 5 миллионов граждан более 9 миллионов раз. Вместе с тем, еще много социально важных коммерческих сервисов с использованием ЕСИА находятся в разработке и будут запущены до конца 2023 года", — говорится в записке.
Эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" начался в России в апреле 2021 года.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231020/842037884.html