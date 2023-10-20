МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минцифры предлагает продлить на следующий год эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги", следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно правовых актов. Минцифры оценило риски при проверке операторов связи

"В целях сбора достаточного количества данных об эффективности реализации эксперимента (по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" — ред.) предлагается продлить действие эксперимента до 31 декабря 2024 г", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Согласно текущей версии постановления, эксперимент должен завершиться 31 декабря текущего года.

Там же указано, что по данным на сентябрь возможность аутентификации с использованием учетной записи "Госуслуг" реализовали "Яндекс", auto.ru, компания HeadHunter, "Этажи", VK и соцсеть "ВКонтакте", Wildberries, Ozon, АО "Петербургская сбытовая компания", Avito. Уточняется, что за время эксперимента "агрегаторами реализовано 25 сервисов с использованием данных, получаемых из ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации — ред.) с согласия пользователя".

"Данное взаимодействие с коммерческими сервисами и платформами является востребованным у пользователей "Госуслуг". За все время проекта возможностью идентификации и аутентификации в информационных системах участников эксперимента с использованием учетной записи "Госуслуг" воспользовалось 5 миллионов граждан более 9 миллионов раз. Вместе с тем, еще много социально важных коммерческих сервисов с использованием ЕСИА находятся в разработке и будут запущены до конца 2023 года", — говорится в записке.

Эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал "Госуслуги" начался в России в апреле 2021 года.