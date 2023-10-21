ПЕРМЬ, 21 окт — ПРАЙМ. Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев на площадке "Битвы роботов". Минцифры оценили вероятность ограничения параллельного импорта серверов

В четверг президент заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне ru.

"Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним", — ответил Шадаев.

Он также добавил, что у ряда российских разработчиков игр сервера уже находятся на территории страны.

Ранее председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону ru.