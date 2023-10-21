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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231021/842044939.html
Минцифры проработает вопрос локализации игровых серверов
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Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев на площадке "Битвы роботов". В... ПРАЙМ, 21.10.2023
экономика, технологии, новости, россия, минцифры, игровые сервисы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕРМЬ, 21 окт — ПРАЙМ. Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев на площадке "Битвы роботов".
В четверг президент заявил, что надо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне ru.
"Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним", — ответил Шадаев.
Он также добавил, что у ряда российских разработчиков игр сервера уже находятся на территории страны.
Ранее председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону ru.