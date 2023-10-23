МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Белоусов назвал число российских компаний, производящих дроны

"СБУ провела второй удар по мосту девять месяцев спустя, используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб", — говорится в сообщении газеты.

Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. 14 сентября было запущено движение по левой части моста, для замены первого поврежденного пролетного строения был возведен временный рабочий мост. Хуснуллин сообщал, что еще один пролет предстояло заменить на новый, открыть движение полностью планировалось к 1 ноября.

Также WP со ссылкой на источники утверждает, что главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в России, в том числе по Кремлю.

"Главное управление разведки МО Украины использовало свой собственный парк беспилотников для проведения десятков атак на территорию РФ, в том числе ударов… поразивших здания в Москве. Среди них была операция в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля", — отметила газета со ссылкой на неназванных чиновников.

Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ, главы государства в тот момент в Кремле не было. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти. Кроме того, на данный момент ограничения на полеты дронов введены во многих регионах РФ. Эти ограничения действуют до снятия режима базовой готовности.