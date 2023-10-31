ТОМСК, 31 окт — ПРАЙМ. Ограничительные меры должны подтолкнуть Россию отдать предпочтение отечественным разработкам и перевести экономику в режим полного инновационного цикла, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. Финский бизнес отметил снижение "подозрительных" попыток обойти санкции

"В условиях антироссийских санкций необходимо ориентироваться на перевод экономики в режим полного инновационного цикла, выпуск отечественной высококачественной продукции — преимущественно на основе собственных результатов фундаментальных научных исследований и разработок", — заявил он.

Патрушев подчеркнул, что "важно укреплять суверенитет страны, повышать устойчивость российской экономики к воздействию внешних и внутренних угроз, обеспечить экономическую безопасность".

Он отметил, что в этой работе необходимо в том числе задействовать научно-производственный потенциал Сибирского федерального округа, "шире использовать потенциал территорий опережающего социально-экономического развития, предоставлять меры государственной поддержки проектам, способствующим обеспечению технологического суверенитета".

"Важно добиться концентрации ресурсов и усилий органов публичной власти, научного и бизнес-сообществ на создании базовых и критически важных отечественных производств, технологий и техники, необходимых для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России", — уточнил секретарь российского Совбеза.

Он указал, что на фоне усиления санкций после начала спецоперации значительно обострились проблемы, связанные с зависимостью России от импорта продукции и технологий. По его словам, высокая зависимость от импортного оборудования и комплектующих сохраняется в станкостроении, тяжелом машиностроении, производстве медицинской техники. А также в электронной компонентной базе, специализированного программного обеспечения, научно-лабораторного оборудования и лекарственных средств.

В заключение он добавил, что новые реалии отлично способствуют развитию технологической независимости в целях обороны и безопасности государства.

Инновационный цикл — это модель, описывающая процесс создания инновации от этапа освоения знаний до этапа потребления готового продукта.