МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рост объемов космического мусора, связанный с увеличением числа спутников на орбите, станет не единственной проблемой, связанной с использованием околоземного пространства в ближайшее десятилетие, также появятся космические пираты, которые будут воровать или портить данные, передаваемые спутниками, рассказал РИА Новости советник генерального директора компании "ЭКИПО", эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин. В МИД назвали западные спутники, которые могут стать целью России

"Конкуренция в космосе за 10 лет значительно вырастет. Это приведет к открытому конфликту интересов не компаний и корпораций, а стран. Появятся космические пираты, де-факто подконтрольные руководству этих стран. Помимо этого, количество космического мусора будет расти быстрее, чем его будут утилизировать", — сказал Темкин.

По его словам, такое пиратство будет заключаться в создании помех, выводе из строя аппаратуры или самих спутников, перехвате данных, искажении передаваемой информации или команд. Наиболее подвержены такому воздействию спутники, находящиеся на самых низких орбитах. Чтобы обезопасить всю систему, "головные" аппараты, ответственные за память и управление группировкой, следует размещать на орбитах выше, уточнил эксперт.

Он пояснил, что низкий космос — это обобщенное название достаточно большого диапазона высот над поверхностью Земли. Сегодня они не освоены, уверен Темкин, что дает России шанс занять лидирующую позицию в мире. Это было бы возможно при своевременной поддержке технологических проектов, так как на низких высотах могут очень эффективно и экономично решаться задачи мониторинга Земли, организации связи и интернета, объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, сейчас в России появляются и реализуются многие проекты, направленные в том числе на освоение ближнего космоса, появляются новые технические решения, разрабатываются более эффективные полезные нагрузки, программы подготовки кадров для отрасли.

"Прорывными в настоящее время, на мой взгляд, станут проекты по созданию новых легких средств выведения, увязка спутников с разных орбит в единую систему под управлением искусственным интеллектом. Наша компания, например, работает также над проектом с высоким потенциалом реализации по освоению высот 150-200 километров. Связав группировки спутников на малых и более высоких орбитах, предлагается создать самую передовую, функциональную и эффективную систему в мире, способную быстро перенастроится под решение новой задачи, в том числе и под управлением искусственного интеллекта", — заключил эксперт.