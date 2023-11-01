МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Гонка разработок в отрасли микроэлектроники началась в современном мире: в ней, в частности, участвуют РФ совместно с Белоруссией, а также Китай, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Россия приступит к разработке электроники для дронов уже в 2023 году

"Простая логическая цепь: если нет суверенной микроэлектроники, то нет технологического суверенитета. Если нет технологического суверенитета, то ты очень слаб с точки с точки зрения оборонной безопасности и политического суверенитета. Поэтому вокруг микроэлектроники все и крутится", — отметил он.

"Мы сейчас встали на этот путь, причем не одни, а вместе с белорусами. Китай в этом направлении тоже идет. Началась гонка", — уточнил замминистра.

Шпак подчеркнул, что РФ нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Именно это и является главной задачей для российской отрасли.

"Даже в отношении Китая американцы ввели санкции: с 1 сентября этого года им не поставляют литографическое оборудование. Нам не поставляют давно. Это может коснуться любого государства, причем это поняли не только мы, но и другие страны, поэтому все и побежали в сторону развития микроэлектроники", — добавил он.

По словам Шпака, кроме планов по разработке оборудования для чипов на топологиях 350 и 130 нанометров РФ будет стремиться прийти к самым современным топологиям и догнать голландскую ASML и японскую Nikon — пока единственных производителей таких чипов в мире.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.