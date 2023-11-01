МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские производители приступили к разработке оборудования для производства чипов топологией 350 и 130 нанометров, оно будет создано в 2024 и 2026 годах соответственно; на таких чипах работают микроконтроллеры, силовая электроника, телекоммуникационные схемы, автомобильная электроника, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Минпромторг заявил о невозможности замены физических магазинов

"Надо понимать, что чипы не печатаются как на принтере. Для их выпуска может быть задействовано до 200 единиц оборудования. Это целый технологический маршрут: и аналитическо-измерительное оборудование, которое снимает параметры после каждого производственного этапа, и имплантация, и литография, и травление, и осаждение, и в целом большое количество установок, которые смывают, режут, шлифуют", — сказал Шпак.

"Производство российского литографа для топологии 350 нанометров начнется уже в следующем году. Оборудование для выпуска чипов с топологией 130 нанометров — в 2026 году… Микроконтроллеры, силовая электроника, телекоммуникационные схемы, автомобильная электроника, как и многое другое, будут работать, исходя из требований технологии и экономики в диапазоне топологических размеров 350-65 нанометров еще долгие годы, а это примерно 60% рынка", — пояснил замглавы ведомства.

Шпак со ссылкой на экспертов также уточнил, что эта технология очень востребована в мире и будет таковой долгое время, минимум 10 лет. Кроме того, по словам замминистра, на развитие отрасли микроэлектроники в 2024 году в бюджете заложено 211,4 миллиарда рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.