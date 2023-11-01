Минпромторг: в РФ началась разработка оборудования для производства микрочипов
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские производители приступили к разработке оборудования для производства чипов топологией 350 и 130 нанометров, оно будет создано в 2024 и 2026 годах соответственно; на таких чипах работают микроконтроллеры, силовая электроника, телекоммуникационные схемы, автомобильная электроника, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.
"Надо понимать, что чипы не печатаются как на принтере. Для их выпуска может быть задействовано до 200 единиц оборудования. Это целый технологический маршрут: и аналитическо-измерительное оборудование, которое снимает параметры после каждого производственного этапа, и имплантация, и литография, и травление, и осаждение, и в целом большое количество установок, которые смывают, режут, шлифуют", — сказал Шпак.
"Производство российского литографа для топологии 350 нанометров начнется уже в следующем году. Оборудование для выпуска чипов с топологией 130 нанометров — в 2026 году… Микроконтроллеры, силовая электроника, телекоммуникационные схемы, автомобильная электроника, как и многое другое, будут работать, исходя из требований технологии и экономики в диапазоне топологических размеров 350-65 нанометров еще долгие годы, а это примерно 60% рынка", — пояснил замглавы ведомства.
Шпак со ссылкой на экспертов также уточнил, что эта технология очень востребована в мире и будет таковой долгое время, минимум 10 лет. Кроме того, по словам замминистра, на развитие отрасли микроэлектроники в 2024 году в бюджете заложено 211,4 миллиарда рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231101/842138946.html