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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231101/842144037.html
Шадаев оценил результаты работы программы "Цифровая экономика"
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Все задачи в рамках программы "Цифровая экономика" выполнены, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. "В целом, я считаю, что все задачи, которые перед этой программой... ПРАЙМ, 01.11.2023
экономика, технологии, новости, россия, минцифры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Все задачи в рамках программы "Цифровая экономика" выполнены, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
"В целом, я считаю, что все задачи, которые перед этой программой ставились, они все достигнуты. Часть показателей уже выполнены, часть будут выполнены до конца следующего года", — отметил Шадаев в ходе беседы с изданием CNews.
По словам министра, программа является одной из первых, получивших поручение президента России о реинкарнации. В 2025 году будет запущена программа "Национальная экономика данных", которая станет более глобальной и сможет влиять на регионы и госкомпании, подчеркнул Шадаев.
Министр сообщил, что в конце ноября планируется стратегическая сессия для обсуждения основных приоритетов и параметров программы.
Программа будет включать задачи, связанные с организацией инфраструктуры, видеонаблюдением, умным транспортом, автономными беспилотными транспортными средствами, а также задачи, связанные с квантовыми вычислениями, отметил министр.