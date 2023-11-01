МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Все задачи в рамках программы "Цифровая экономика" выполнены, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. Шадаев раскрыл планы Минцифры по выдаче IT-компаниям грантов на разработки

"В целом, я считаю, что все задачи, которые перед этой программой ставились, они все достигнуты. Часть показателей уже выполнены, часть будут выполнены до конца следующего года", — отметил Шадаев в ходе беседы с изданием CNews.

По словам министра, программа является одной из первых, получивших поручение президента России о реинкарнации. В 2025 году будет запущена программа "Национальная экономика данных", которая станет более глобальной и сможет влиять на регионы и госкомпании, подчеркнул Шадаев.

Министр сообщил, что в конце ноября планируется стратегическая сессия для обсуждения основных приоритетов и параметров программы.

Программа будет включать задачи, связанные с организацией инфраструктуры, видеонаблюдением, умным транспортом, автономными беспилотными транспортными средствами, а также задачи, связанные с квантовыми вычислениями, отметил министр.