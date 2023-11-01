2023-11-01T17:36:52+03:00
2023-11-01T17:36:52+03:00
2023-11-01T17:36:52+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231101/842148368.html
Шадаев прокомментировал отмену льгот на оплату 4G
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отмена льготной ставки за использование 4G не повлечет за собой рост стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. "У нас с 2011... ПРАЙМ, 01.11.2023
экономика, технологии, новости, россия, минцифры рф, 4g
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/93/832799335.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/93/832799335.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/93/832799331.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/93/832799331.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/93/832799328.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83279/93/832799328.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231026/842085870.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отмена льготной ставки за использование 4G не повлечет за собой рост стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
"У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату использования LTE, она 0,1. Но эта ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE уже точно не новая технология. В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы", — сказал министр.
По словам Шадаева, повышение платы не приведет к росту тарифов выше уровня индекса потребительских цен. В настоящее время проводятся расчеты по суммам, которые операторы связи будут платить за использование частот LTE. Расходы сотовых операторов могут увеличиться из-за новой методики расчета платы за использование частот LTE, которую готовит Минцифры.
По данным Минцифры, к 2025 технологией LTE будет пользоваться 81 процент россиян. Предполагается, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году.