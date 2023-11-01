МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отмена льготной ставки за использование 4G не повлечет за собой рост стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Шадаев назвал основные тренды цифровизации России до 2030 года

"У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату использования LTE, она 0,1. Но эта ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE уже точно не новая технология. В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы", — сказал министр.

По словам Шадаева, повышение платы не приведет к росту тарифов выше уровня индекса потребительских цен. В настоящее время проводятся расчеты по суммам, которые операторы связи будут платить за использование частот LTE. Расходы сотовых операторов могут увеличиться из-за новой методики расчета платы за использование частот LTE, которую готовит Минцифры.

По данным Минцифры, к 2025 технологией LTE будет пользоваться 81 процент россиян. Предполагается, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году.