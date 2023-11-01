МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Отмена льготной ставки за использование 4G не повлечет за собой рост стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев. Шадаев назвал основные тренды цифровизации России до 2030 года

"У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату использования LTE, она 0,1. Но эта ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE уже точно не новая технология. В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы", — сказал министр.

По словам Шадаева, повышение платы не приведет к росту тарифов выше уровня индекса потребительских цен. В настоящее время проводятся расчеты по суммам, которые операторы связи будут платить за использование частот LTE. Расходы сотовых операторов могут увеличиться из-за новой методики расчета платы за использование частот LTE, которую готовит Минцифры.

По данным Минцифры, к 2025 технологией LTE будет пользоваться 81 процент россиян. Предполагается, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году.