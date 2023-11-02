МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Компания Yango, международное подразделение "Яндекса", запустила в Дубае навигационный сервис с детальной картой с 3D-зданиями, он позволяет строить маршруты на автомобиле, общественном транспорте и пешком, учитывая при этом особенности города, сообщила пресс-служба компании. "Яндекс Карты" впервые стали отображать разметку на дорогах и парковки

"Компания Yango, международное подразделение "Яндекса", представила в Дубае навигационный сервис Yango Maps с высокодетализированной картой нового поколения. Он позволяет строить маршруты на автомобиле, общественном транспорте и пешком, учитывая при этом особенности города. Чтобы водителям было проще ориентироваться на дорогах, на них отображается подробная разметка, уровни развязок, тоннели, светофоры, пешеходные переходы, лежачие полицейские и островки безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в приложении можно подробно рассмотреть достопримечательности в формате 3D, в том числе Бурдж-Халифа, Музей будущего, Дубайскую рамку, мечеть Джумейра, Бурдж Аль-Араб, а в темной теме на них появляется подсветка, как и в городе вечером.

Помимо 3D-карт, в приложении также можно посмотреть оптимальные маршруты с учетом пробок и платных дорог, ограничения скорости и наличие камер на дорогах. "Если во время поездки дорожная ситуация изменится и появится более быстрый путь, приложение также его покажет. А еще во время движения для удобства водителя меняется обзор дороги. Например, если впереди долгий прямой участок, приложение отдалит его, чтобы было видно как можно больше пути", — добавили в компании.

В свою очередь пользователи без машины могут заказать такси через сервис, посмотреть актуальное расписание автобусов и найти комфортные пешеходные маршруты. Интерфейс и голосовые подсказки доступны на нескольких языках, включая русский, английский и арабский.

В середине октября компания рассказала, что планирует открыть международный операционный офис в Дубае в четвертом квартале 2023 года — он будет управлять различными подразделениями компании по всему миру. В мае "Яндекс" начал тестировать сервис аренды автомобилей в Дубае под брендом Yango, а в сентябре 2022 года Yango уже запустил там в тестовом режиме сервис такси.

Yango — технологическая компания, которая работает более чем в 20 странах Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Yango предоставляет сервисы для заказа такси, доставки посылок, блюд из ресторанов и другие.