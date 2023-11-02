С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в 2023 году запустить производство космических аппаратов, которые предполагается использовать для мониторинга состояния газопроводов, выявления утечек, а также контроля ледовой обстановки, сообщил гендиректор компании "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов. В МИД назвали западные спутники, которые могут стать целью России

"Группировка из девяти спутников, когда будет создана, будет решать такие задачи, как мониторинг… магистральных газопроводов, выявление утечек метана, контроль ледовой обстановки, контроль объектов как в России, так и за рубежом… Эти спутники мы планируем создать на универсальной технической платформе… и будем создавать на сборочном производстве космических аппаратов, которое мы планируем запустить в эксплуатацию в этом году", — сказал он в ходе XII Петербургского международного газового форума.

"Это уникальное для России производство, на котором будут одновременно собираться и испытываться до четырех крупных космических аппаратов. Также есть возможность собирать и испытывать до 100 малых спутников в год", — добавил Севастьянов.

Согласно представленной Севастьяновым презентации, ввод предприятия в эксплуатацию намечен на конец 2023 года.

Компания "Газпром космические системы" в ноябре 2019 года начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера". Тогда Севастьянов говорил, что ввести завод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2022 года.

"Газпром космические системы" и Роскосмос в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве в сборке космических аппаратов.