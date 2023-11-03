МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе способен освободить людей от необходимости работать, заявил американский предприниматель Илон Маск премьер-министру Великобритании Риши Сунаку по итогам первой мировой конференции по вопросам ИИ. Маск предрек Европе гражданскую войну

"Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения", — приводит слова предпринимателя газета Telegraph.

Однако премьер-министр Риши Сунак не согласился и отметил, что работа придает смысл жизни людям.

Маск также предложил ввести налоговые льготы для предпринимателей в Великобритании, чтобы поощрять создание новых инновационных технологических компаний.

Конференция была посвящена обсуждению рисков использования ИИ с целью создания биологического оружия или проведения кибератак. Ранее британское правительство выразило беспокойство относительно развития ИИ до такой степени, когда он выйдет из-под контроля человека.