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Маск заявил, что ИИ освободит людей от необходимости работать
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Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе способен освободить людей от необходимости работать, заявил американский предприниматель Илон Маск премьер-министру Великобритании Риши... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , экономика, технологии, новости, илон маск, риши сунак, ии, конференция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе способен освободить людей от необходимости работать, заявил американский предприниматель Илон Маск премьер-министру Великобритании Риши Сунаку по итогам первой мировой конференции по вопросам ИИ.
"Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения", — приводит слова предпринимателя газета Telegraph.
Однако премьер-министр Риши Сунак не согласился и отметил, что работа придает смысл жизни людям.
Маск также предложил ввести налоговые льготы для предпринимателей в Великобритании, чтобы поощрять создание новых инновационных технологических компаний.
Конференция была посвящена обсуждению рисков использования ИИ с целью создания биологического оружия или проведения кибератак. Ранее британское правительство выразило беспокойство относительно развития ИИ до такой степени, когда он выйдет из-под контроля человека.