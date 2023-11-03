МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аналитики заявили, что искусственный интеллект (ИИ) может спасти отрасль персональных компьютеров и направить ее к росту, пишет Reuters. ИИ расшифровал слово из сожженного извержением Везувия свитка

"Появление персональных компьютеров с искусственным интеллектом представляет собой переломный момент в компьютерной индустрии", — сообщил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

Глава AMD Лиза Су также прогнозирует рост рынка персональных компьютеров в 2024 году с появлением компьютеров, оснащенных ИИ.

По оценкам аналитиков компании Canalys, внедрение компьютеров с ИИ будет ускоряться до 2025 года, а к 2027 году доля компьютеров с встроенной поддержкой ИИ составит 60 процентов от рыночных продаж. Однако, они скептически настроены относительно разработки достаточного количества сервисов с поддержкой ИИ в ближайшее время.