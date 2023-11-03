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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231103/842167204.html
Аналитики нашли "спасителя" персональных компьютеров
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Аналитики заявили, что искусственный интеллект (ИИ) может спасти отрасль персональных компьютеров и направить ее к росту, пишет Reuters. "Появление персональных компьютеров с... ПРАЙМ, 03.11.2023
экономика, технологии, новости, отрасль, ии, пк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аналитики заявили, что искусственный интеллект (ИИ) может спасти отрасль персональных компьютеров и направить ее к росту, пишет Reuters.
"Появление персональных компьютеров с искусственным интеллектом представляет собой переломный момент в компьютерной индустрии", — сообщил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.
Глава AMD Лиза Су также прогнозирует рост рынка персональных компьютеров в 2024 году с появлением компьютеров, оснащенных ИИ.
По оценкам аналитиков компании Canalys, внедрение компьютеров с ИИ будет ускоряться до 2025 года, а к 2027 году доля компьютеров с встроенной поддержкой ИИ составит 60 процентов от рыночных продаж. Однако, они скептически настроены относительно разработки достаточного количества сервисов с поддержкой ИИ в ближайшее время.