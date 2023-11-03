МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Подлинность и действительность паспорта теперь можно проверить на портале "Госуслуг", процедура может понадобиться для заключения сделок и договоров, заявили в Минцифры России. Мошенники нашли новый способ взламывать "Госуслуги"

"На "Госуслугах" можно проверить подлинность паспорта… Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами. Сервис определяет: действительность паспорта — не истек ли срок его действия; подлинность паспорта — выдавался ли МВД документ с такими данными", — сказано в публикации ведомства в Telegram.

В министерстве подчеркнули, что для проверки документа нужно выбрать услугу "Проверка подлинности паспорта", после чего сведения будут автоматически сверены с информацией МВД. Там уточнили, что поддельный паспорт будет обозначен статусом "данные не найдены", а просроченный — "недействительный".

В случае невозможности установить действительность паспорта Минцифры рекомендовало обратиться в МВД.