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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231103/842167985.html
Сервис для проверки подлинности паспорта появился на "Госуслугах"
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Подлинность и действительность паспорта теперь можно проверить на портале "Госуслуг", процедура может понадобиться для заключения сделок и договоров, заявили в Минцифры России... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , технологии, новости, россия, минцифры, госуслуги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Подлинность и действительность паспорта теперь можно проверить на портале "Госуслуг", процедура может понадобиться для заключения сделок и договоров, заявили в Минцифры России.
"На "Госуслугах" можно проверить подлинность паспорта… Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами. Сервис определяет: действительность паспорта — не истек ли срок его действия; подлинность паспорта — выдавался ли МВД документ с такими данными", — сказано в публикации ведомства в Telegram.
В министерстве подчеркнули, что для проверки документа нужно выбрать услугу "Проверка подлинности паспорта", после чего сведения будут автоматически сверены с информацией МВД. Там уточнили, что поддельный паспорт будет обозначен статусом "данные не найдены", а просроченный — "недействительный".
В случае невозможности установить действительность паспорта Минцифры рекомендовало обратиться в МВД.