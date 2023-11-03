МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские компании, входящие в Ассоциацию больших данных (АБД), разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных, которая определит методики совершенствования системы информационной безопасности, а также подходы к хранению и сбору данных, сказано в пресс-релизе АБД. Шадаев раскрыл планы Минцифры по выдаче IT-компаниям грантов на разработки

"В Ассоциации больших данных, в которую входят крупнейшие российские IT-компании, разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных. В ней определяются надежные подходы к хранению и сбору данных, а также методики совершенствования системы информационной безопасности. Чем больше данных собирает компания, чем выше их значимость и чувствительность, тем серьезнее требования к инфраструктуре и её безопасности. Документ также предлагает прозрачный механизм добровольной оценки соответствия компаний новому стандарту", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в разработанном документе перечислены основные критерии надежной системы хранения и защиты данных. Более того, в нем описан процесс независимого аудита для IT-предприятий для проверки соответствия вышеизложенному стандарту.

В перечень основных критериев, как сообщает директор по стратегическим проектам АБД Ирины Левовой, входят процессы организации и управления защитой данных, политика о защите информации, план мероприятий по отработке угроз, способы выявления уязвимостей, реакция на внештатные ситуации.

Ранее в июне поступила информация, что Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан. Кабмин поддержал этот проект в конце сентября

Данная инициатива предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки, а также уголовную ответственность для тех, кто эти данные украл и продает дальше Об этом рассказывал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

Ассоциация больших данных (АБД) была создана в России осенью 2018 года. Сегодня членами Ассоциации являются: «Яндекс», VK, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Россельхозбанк», «МегаФон», «Ростелеком», QIWI, билайн, «МТС», Фонд «Сколково», Аналитический центр при Правительстве РФ, «Банк ВТБ», «Авито», Центр стратегических разработок (ЦСР). Основная цель Ассоциации — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.