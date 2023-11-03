МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минцифры предложило продлить приостановку централизованной закупки офисного и антивирусного программного оборудования (ПО) для федеральных госорганов до конца 2024 года, говорится в сообщении министерства. Российские IT-компании разработали отраслевой стандарт защиты данных

Соответствующий документ опубликован на портале нормативно правовых актов.

"Проектом постановления Правительства Российской Федерации‎… предусматривается внесение изменений…, направленных на приостановку исполнения Минцифры России полномочий по осуществлению централизованной закупки лицензий офисного программного обеспечения и программного обеспечения в сфере информационной безопасности… в интересах федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации (ФОИВ)", — говорится в пояснительной записке к проекту. Там же указывается, что соответствующие положения "предлагается приостановить до 31 декабря 2024 г".

Постановление, которое планируется изменить, в 2018 году запустило механизм централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного ПО, которые осуществляло Минцифры, и ПО для бюджетного учета, которое осуществляет Федеральное казначейство.

В пояснительной записке уточняется, что указанные закупки осуществлялись за счет средств, выделенных из бюджета для достижения результата "Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной ‎власти на базе отечественного ПО" по нацпрограмме "Цифровая экономика". С 2021 года этот результат исключили нацпрограммы.