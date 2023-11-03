Минцифры предложило продлить приостановку централизованных госзакупок ПО
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минцифры предложило продлить приостановку централизованной закупки офисного и антивирусного программного оборудования (ПО) для федеральных госорганов до конца 2024 года, говорится в сообщении министерства.
Соответствующий документ опубликован на портале нормативно правовых актов.
"Проектом постановления Правительства Российской Федерации… предусматривается внесение изменений…, направленных на приостановку исполнения Минцифры России полномочий по осуществлению централизованной закупки лицензий офисного программного обеспечения и программного обеспечения в сфере информационной безопасности… в интересах федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации (ФОИВ)", — говорится в пояснительной записке к проекту. Там же указывается, что соответствующие положения "предлагается приостановить до 31 декабря 2024 г".
Постановление, которое планируется изменить, в 2018 году запустило механизм централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного ПО, которые осуществляло Минцифры, и ПО для бюджетного учета, которое осуществляет Федеральное казначейство.
В пояснительной записке уточняется, что указанные закупки осуществлялись за счет средств, выделенных из бюджета для достижения результата "Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного ПО" по нацпрограмме "Цифровая экономика". С 2021 года этот результат исключили нацпрограммы.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231103/842171303.html