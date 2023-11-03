МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России придерживается технологически нейтрального подхода к регулированию искусственного интеллекта и не видит сейчас необходимости в оперативной разработке правил использования этой технологии финансовыми организациями, говорится в докладе регулятора. Маск заявил, что ИИ освободит людей от необходимости работать

"Банк России в целом придерживается технологически нейтрального подхода к регулированию, позволяющему финансовым организациям внедрять новые технологии и развивать ИИ, и на данный момент не видит необходимости в оперативной разработке отдельного регулирования использования технологии ИИ финансовыми организациями", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Банк России готов участвовать в наблюдении за конкретными проектами в этой области, анализе связанных с технологией рисков, поддерживает обмен лучшими практиками между компаниями.