2023-11-03T17:39:41+03:00
2023-11-03T17:39:41+03:00
2023-11-03T17:39:41+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231103/842171776.html
ЦБ не видит нужды в срочной разработке регулирования ИИ на финрынке
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России придерживается технологически нейтрального подхода к регулированию искусственного интеллекта и не видит сейчас необходимости в оперативной разработке правил... ПРАЙМ, 03.11.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, цб, ии
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407060.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407060.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407059.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407059.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407047.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/70/841407047.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231103/842164850.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России придерживается технологически нейтрального подхода к регулированию искусственного интеллекта и не видит сейчас необходимости в оперативной разработке правил использования этой технологии финансовыми организациями, говорится в докладе регулятора.
"Банк России в целом придерживается технологически нейтрального подхода к регулированию, позволяющему финансовым организациям внедрять новые технологии и развивать ИИ, и на данный момент не видит необходимости в оперативной разработке отдельного регулирования использования технологии ИИ финансовыми организациями", — сказано в сообщении.
Отмечается, что Банк России готов участвовать в наблюдении за конкретными проектами в этой области, анализе связанных с технологией рисков, поддерживает обмен лучшими практиками между компаниями.