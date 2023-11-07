МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российская компания по кибербезопасности Positive Technologies за 9 месяцев 2023 года нарастила объем продаж на 32,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,9 миллиарда рублей, начинает входить в "высокий сезон", рассказали в компании. В "Лаборатории Касперского" заявили о крупной кибератаке в Восточной Европе

"Объем отгрузок по результатам 9 месяцев 2023 года составил 8,9 миллиарда рублей по сравнению с 6,7 миллиарда рублей годом ранее. При этом только в сентябре отгрузки составили 2 миллиарда рублей. По итогам 10 месяцев 2023 года, по предварительной информации, отгрузки составили уже 11,2 миллиарда рублей, причем сентябрь и октябрь традиционно занимают более 35% от этого объема, что говорит о вхождении компании в "высокий сезон", приходящийся на конец года", — сказано в сообщении.

Показатель "отгрузки" характеризует продажи решений по кибербезопасности и учитывает всю сумму сделки, включая НДС. "Валовая прибыль отгрузок по итогам 9 месяцев составила 8,6 миллиарда рублей и отличается нетрадиционно высокой для индустрии маржинальностью на уровне 98% от отгрузок. Рост валовой прибыли отгрузок относительно аналогичного периода прошлого года составил 33%", — добавили в Positive Technologies.

По оценкам менеджмента, общий объем отгрузок по итогам года будет в диапазоне от 22,5 до 27,5 миллиарда рублей при медианном значении 25 миллиардов рублей. Отмечается, что целевые показатели планируется достичь за счет концентрации значительного количества сделок с новыми клиентами в ноябре и декабре, продления действующих лицензий, а также ожидаемого начала коммерческих продаж решения для фильтрации трафика PT NGFW. В компании также ожидают, что свой вклад в ожидаемо высокие показатели четвертого квартала внесет программа кредитования заказчиков.

Значение NIC — чистой прибыли без учета капитализируемых расходов — находится в отрицательной зоне, около 1,3 миллиарда рублей убытка: как отметили в компании, это "в рамках ожидания менеджмента". "В то же время на фоне сезонного роста объема отгрузок уже начиная с августа ежемесячные значения NIC стали положительными. Так, в сентябре чистая прибыль без учета капитализируемых расходов составила 0,6 миллиарда рублей. По итогам года Positive Technologies планирует сохранить высокий уровень рентабельности по NIC — около 30%", — сказали в компании.

Отмечается, что рост чистой прибыли обеспечит увеличение потенциально возможного уровня дивидендных выплат по итогам 2023 года. "Количество акционеров Positive Technologies с начала 2023 года удвоилось и сегодня превышает 200 тысяч…. Средний дневной объем торгов акциями компании с начала года увеличился более чем в 10 раз, что обеспечивает высокую ликвидность ценных бумаг и снижает их волатильность", — сообщили в Positive Technologies.