МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал Минпромторгу и Минэнерго создать единый госзаказ по всем отраслям экономики РФ на производство ПО и электронных микрокомпонентов, требующихся для импортозамещения, сформировать Росрезерв для закупки иностранной электронно-компонентной базы. Россия приступит к разработке электроники для дронов уже в 2023 году

"Министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством энергетики РФ (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания "единого государственного заказа» по всем отраслям экономики РФ на производство оборудования, программного обеспечения, электронных компонентов, микрочипов, требующихся для импортозамещения", — говорится в рекомендациях по итогам круглого стола комитета (есть в распоряжении РИА Новости).

Рекомендациями предлагается использовать принцип «отраслевого заказа для ТЭК, включающий информацию о необходимом объеме оборудования, сроки его поставки, в целях своевременного перехода на отечественное оборудование и ПО".

"Министерству промышленности и торговли Российской Федерации (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания системы страховых запасов (Росрезерв) для закупки ЭКБ (электронной компонентной базы) иностранного происхождения в качестве временной меры", — также отмечается в документе.