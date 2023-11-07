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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231107/842188873.html
В Совфеде предложили создать единый госзаказ на ПО и электронные компоненты
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Комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал Минпромторгу и Минэнерго создать единый госзаказ по всем отраслям экономики РФ на производство ПО и электронных... ПРАЙМ, 07.11.2023
технологии, новости, россия, совет федерации, минпромторг рф, по, электронные компоненты
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал Минпромторгу и Минэнерго создать единый госзаказ по всем отраслям экономики РФ на производство ПО и электронных микрокомпонентов, требующихся для импортозамещения, сформировать Росрезерв для закупки иностранной электронно-компонентной базы.
"Министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством энергетики РФ (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания "единого государственного заказа» по всем отраслям экономики РФ на производство оборудования, программного обеспечения, электронных компонентов, микрочипов, требующихся для импортозамещения", — говорится в рекомендациях по итогам круглого стола комитета (есть в распоряжении РИА Новости).
Рекомендациями предлагается использовать принцип «отраслевого заказа для ТЭК, включающий информацию о необходимом объеме оборудования, сроки его поставки, в целях своевременного перехода на отечественное оборудование и ПО".
"Министерству промышленности и торговли Российской Федерации (рекомендовать) рассмотреть целесообразность создания системы страховых запасов (Росрезерв) для закупки ЭКБ (электронной компонентной базы) иностранного происхождения в качестве временной меры", — также отмечается в документе.