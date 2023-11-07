МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В рамках выставки "Россия" Министерство промышленности и торговли представило трек, собранный из десятков звуков с российских производств. С осуществлением проекта помог певец и музыкант Сергей Жуков, сообщило министерство. Минпромторг поддержал идею минимальных цен на пиво и сидр

"Минпромторг собрал звуки с нескольких десятков российских производств, чтобы создать этот трек. Послушайте, промышленность — это звучит бодро! Отдельное спасибо Сергею Жукову, который встал за пульт", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.

Выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены экспозиции из всех регионов России, отражающие основные технологические, социально-культурные и спортивные достижения.