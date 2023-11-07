2023-11-07T13:37:59+03:00
2023-11-07T13:37:59+03:00
2023-11-07T13:37:59+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231107/842190479.html
Минпромторг представил трек, собранный из звуков с российских производств
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В рамках выставки "Россия" Министерство промышленности и торговли представило трек, собранный из десятков звуков с российских производств. С осуществлением проекта помог певец и... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , технологии, новости, россия, минпромторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В рамках выставки "Россия" Министерство промышленности и торговли представило трек, собранный из десятков звуков с российских производств. С осуществлением проекта помог певец и музыкант Сергей Жуков, сообщило министерство.
"Минпромторг собрал звуки с нескольких десятков российских производств, чтобы создать этот трек. Послушайте, промышленность — это звучит бодро! Отдельное спасибо Сергею Жукову, который встал за пульт", — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.
Выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены экспозиции из всех регионов России, отражающие основные технологические, социально-культурные и спортивные достижения.