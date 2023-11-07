МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Baidu заказала чипы для искусственного интеллекта (ИИ) у китайской Huawei вместо американской Nvidia в связи с ограничительными мерами США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Kaspersky разработал чипы, умеющие считать песчинки и капли дождя

"Baidu заказала чипы искусственного интеллекта у Huawei в этом году… Давление США побуждает Китай принять продукцию компании в качестве альтернативы продуктам Nvidia", — пишет Рейтер со слов источников.

По их данным, Baidu разместила заказ в августе, опередив новые правила правительства США, которое в октябре ужесточило ограничения на экспорт чипов и инструментов для производства микросхем в Китай, включая инструменты американского гиганта по производству микросхем Nvidia.

По данным источников, Baidu заказала 1600 чипов 910B Ascend AI от Huawei, которые китайская фирма разработала в качестве альтернативы чипу Nvidia A100. Общая стоимость заказа составила около 450 миллионов юаней (61,83 миллиона долларов).

К октябрю Huawei поставила Baidu более 60% заказа, или около 1000 чипов, а к концу года должна поставить все чипы.

В октябре прошлого года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. А годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Новые правила изменяют определения микросхем для искусственного интеллекта и вводят дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.