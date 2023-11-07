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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231107/842191565.html
Мишустин призвал ускорить создание низкоорбитальной спутниковой группировки
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Необходимо ускорить создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, заявил в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи премьер-министр России Михаил... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , технологии, новости, россия, михаил мишустин, правительство рф, низкоорбитальная спутниковая группировка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Необходимо ускорить создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, заявил в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", — сказал он
Премьер также отметил, что спутниковая связь незаменима в труднодоступных районах, ее рынок в прошлом году вырос на пять процентов — до 150 тысяч малых станций.
Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявлял, что низкоорбитальная спутниковая группировка станет действенным инструментов устранения цифрового неравенства в России. По его словам, развитие дешевой спутниковой связи с экономической точки зрения более целесообразно, чем прокладывание кабелей.