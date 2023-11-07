МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Необходимо ускорить создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, заявил в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи премьер-министр России Михаил Мишустин. Эксперт предсказал появление космических пиратов в течение 10 лет

"Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите", — сказал он

Премьер также отметил, что спутниковая связь незаменима в труднодоступных районах, ее рынок в прошлом году вырос на пять процентов — до 150 тысяч малых станций.

Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявлял, что низкоорбитальная спутниковая группировка станет действенным инструментов устранения цифрового неравенства в России. По его словам, развитие дешевой спутниковой связи с экономической точки зрения более целесообразно, чем прокладывание кабелей.