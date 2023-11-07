МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Домохозяйства в России к 2030 году должны получить возможность подключения к интернету на скорости на менее 1 Гбит/с, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Бербок рассказала о затратах на интернет-кабель через Черное море

"Одна из задач на перспективу, конечно, это развитие инфраструктуры, чтобы уже к концу текущего десятилетия появилась возможность подключения домохозяйств к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с. При этом необходимо поддерживать и традиционные средства распространения информации — это и телевидение, и радиовещание. Для многих они и привычны, и удобны. Ну и, конечно, нужно сохранить такие форматы", — заявил Мишустин во вторник на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

Он отметил, что сейчас в России средняя скорость фиксированного широкополосного доступа составляет 78 Мбит/с, по этому показателю страна занимает 55 место в мире.

Глава кабмина добавил, что за последние 5 лет объём мирового трансграничного интернет-трафика показывает постоянное наращивание в среднем на треть в год, а в России за 10 лет он увеличился более чем в 11 раз.

"Важно по всей стране обеспечить предоставление качественных и конкурентоспособных услуг связи, конечно, в том числе и высокоскоростного доступа к интернету. Необходимо построить современную, защищённую телекоммуникационную инфраструктуру с применением отечественных решений. Ну и предусмотреть укрепление как научного, так и кадрового потенциала", — сказал премьер.