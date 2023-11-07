МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Необходимо модернизировать инфраструктуры связи с применением отечественного оборудования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин рассказал о развитии цифровой инфраструктуры к 2030 году

Глава правительства 7 ноября выступил на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

"Надо провести модернизацию действующей инфраструктуры, сделать строительство новой с применением отечественного оборудования. От этого во многом зависит предоставление связи нашим гражданам", — сказал Мишустин.

Еще одним важным вопросом премьер назвал преодоление цифрового неравенства. Он подчеркнул, что современные технологии должны приходить даже на удаленные территории, отметив, что это является существенным элементом качества жизни людей.

Мишустин напомнил, что за последнее десятилетие почти в 14 тысячах населенных пунктах обеспечены услуги по передаче данных, проведена мобильная связь, а в ближайшие шесть лет в 17 тысячах населенных пунктах будут установлены базовые станции.

Летом текущего года была опубликована стратегия развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ предполагает, в том числе, внедрение отечественного оборудования LTE на сетях связи, завершение использование 3G, разработку инфраструктуры для стандартов 5G и 6G-Ready, выработку совместного использования опорной инфраструктуры операторами для развертывания сетей пятого поколения, создание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения ШПД в отдельных регионах России, а также подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98 процентов. домохозяйств и социально-значимых объектов со скоростью не менее 1 Гбит/с.