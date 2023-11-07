МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике и завершило все основные согласительные процедуры по нему с Минфином и силовиками, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мир вступил в технологическую гонку, заявил Белоусов

Замглавы правительства во вторник, 7 ноября, встретился с президентом Владимиром Путиным.

"По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа", — сказал Белоусов.

По его словам, документ в данный момент находится на высокой стадии подготовки, прошел финальный этап после обсуждения по замечаниям Минфина. Белоусов добавил, что законопроект также обсуждался с ФСБ и МВД по вопросам так называемого "права на риск".

Как отметил вице-премьер, закон уникален, так как в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Документ содержит три основные правовые новеллы: создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета, развитие сквозных технологий, а также постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний.