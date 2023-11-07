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2023
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Правительство утвердило концепцию технологической политики
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Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике и завершило все основные согласительные процедуры по нему с Минфином и силовиками, сообщил первый... ПРАЙМ, 07.11.2023
технологии, новости, россия, технологии, андрей белоусов, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике и завершило все основные согласительные процедуры по нему с Минфином и силовиками, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Замглавы правительства во вторник, 7 ноября, встретился с президентом Владимиром Путиным.
"По вашему поручению правительство в мае текущего года приняло концепцию технологического развития и практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа", — сказал Белоусов.
По его словам, документ в данный момент находится на высокой стадии подготовки, прошел финальный этап после обсуждения по замечаниям Минфина. Белоусов добавил, что законопроект также обсуждался с ФСБ и МВД по вопросам так называемого "права на риск".
Как отметил вице-премьер, закон уникален, так как в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Документ содержит три основные правовые новеллы: создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета, развитие сквозных технологий, а также постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний.