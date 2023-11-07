МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Отечественное программное оборудование пока не закрыло все ниши, есть белые пятна, заявил в ходе стратегической сессии по переходу российской промышленности на отечественную цифровую систему премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал модернизировать инфраструктуру связи

"Это пока не закрытые ниши, например, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники, фотоники, автоматизированного контроля качества. Надо объединять усилия промышленников и разработчиков для создания отечественных систем поддержки полного жизненного цикла изделий, наращивать кооперацию в рамках крупных проектов", — отметил он.

Глава правительства добавил, что внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов. Мишустин призвал на национальном уровне договориться о единых правилах и форматах обмена данными, утвердить новые стандарты.

Премьер подчеркнул, что Россия должна стать одной из передовых стран со своей линейкой собственного программного обеспечения (ПО) по всем классам и напомнил, что в прошлом году были созданы специальные центры компетенций, и разработчики вместе с представителями власти трудятся над созданием востребованного и удобного ПО. По его словам, уже отобрано порядка 200 особо значимых проектов с общим объемом финансирования более 230 миллиарда рублей, и большая часть — это частные инвестиции.