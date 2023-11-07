МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Отечественное программное оборудование пока не закрыло все ниши, есть белые пятна, заявил в ходе стратегической сессии по переходу российской промышленности на отечественную цифровую систему премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мачта базовой станции сотовой связи.

Мишустин призвал модернизировать инфраструктуру связи

"Это пока не закрытые ниши, например, есть спрос на программы проектирования для микроэлектроники, фотоники, автоматизированного контроля качества. Надо объединять усилия промышленников и разработчиков для создания отечественных систем поддержки полного жизненного цикла изделий, наращивать кооперацию в рамках крупных проектов", — отметил он.

Глава правительства добавил, что внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов. Мишустин призвал на национальном уровне договориться о единых правилах и форматах обмена данными, утвердить новые стандарты.

Премьер подчеркнул, что Россия должна стать одной из передовых стран со своей линейкой собственного программного обеспечения (ПО) по всем классам и напомнил, что в прошлом году были созданы специальные центры компетенций, и разработчики вместе с представителями власти трудятся над созданием востребованного и удобного ПО. По его словам, уже отобрано порядка 200 особо значимых проектов с общим объемом финансирования более 230 миллиарда рублей, и большая часть — это частные инвестиции.