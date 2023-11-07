С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — ПРАЙМ. Российские разработчики и производители беспилотных авиационных систем (БАС) пока не могут удовлетворить растущий спрос в этой сфере, полноценный рынок сформируется не в 2035 году, как предполагалось, а на 8-10 лет раньше, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ)" Дмитрий Песков. Россия приступит к разработке электроники для дронов уже в 2023 году

"Год назад мы решил попробовать всерьез пойти не в расширение НТИ, а в углубление кооперации…, то есть из себя с крупными партнерами собрать, фактически, новую отрасль с собственным глубинным разделением труда. Это привело к появлению национального проекта по дронам… Этот (проект) – это очень весомый результат НТИ", — рассказал он в ходе конференции "Национальная технологическая революция 20.35".

Как отметил Песков, те компании, которые "побежали быстрее остальных" и стали работать в этой области, сейчас столкнулись с "дичайшим" кризисом.

"Это кризис неудовлетворенности спроса. Спрос настолько большой на технологические разработки, на массовое производство – что новая отрасль еще пока не в состоянии даже близко удовлетворить", — пояснил гендиректор АНО "Платформа НТИ".

"Оказалось, что тот глобальный кризис, который начался в прошлом году, сдвинул в части дронов прогнозы формирования рынка с 2035 года на примерно 2025-2027 год", — резюмировал Песков.

Нацпроект по развитию отрасли беспилотных авиационных систем в России должен был быть утвержден к 1 сентября текущего года, при этом, как сообщал в конце августа первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, в полную силу он заработает с 1 января 2024 года.

Конференция "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители технологических компаний, вузов, государственных и общественных организаций обсуждают на ней актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиасистем, автопрома, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга, которые обеспечивают комфортность города.