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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231107/842196943.html
Правительство утвердило стратегию цифровой трансформации транспорта
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Правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации... ПРАЙМ, 07.11.2023
технологии, новости, россия, правительство, трансформация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что задачами стратегии станут: цифровизация пассажирских и грузовых перевозок, цифровизация жизненного цикла инфраструктуры и транспортных средств, цифровизация управления транспортным комплексом, обеспечение безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры в транспортной отрасли, повышение уровня технологического развития и декарбонизация транспортного комплекса.