МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Мишустин рассказал о развитии цифровой инфраструктуры к 2030 году

"Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задачами стратегии станут: цифровизация пассажирских и грузовых перевозок, цифровизация жизненного цикла инфраструктуры и транспортных средств, цифровизация управления транспортным комплексом, обеспечение безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры в транспортной отрасли, повышение уровня технологического развития и декарбонизация транспортного комплекса.