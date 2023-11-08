МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Предоставление приложениям доступа к микрофону смартфона чревато последствиями, заявил в беседе с радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Аналитики назвали самые популярные бренды смартфонов

По его словам, в лицензионном соглашении, как правило, указывается, что программа может собирать и передавать голосовые данные третьим лицам, но многие пользователи смартфонов, разрешая приложению доступ к микрофону, не читают этот документ.

"Мы многим приложениям даем разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идет речь о том, что программа может собирать информацию и передавать ее", — отметил эксперт.

Он рекомендует разрешать доступ к микрофону исключительно тем приложениям, которые не могут без этого работать. Но главное условие — доверие к программе и ее разработчикам, подчеркнул Ульянов.

Он уточнил: "Тут есть два основных момента. Первый — это вопрос доверия. Вы должны быть уверены в приложении, которому даете разрешение на доступ к микрофону. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше ограничить возможности программы. Второй момент — целесообразность. Если вы активно используете, например, голосового помощника, ему необходимо дать доступ к микрофону".

При этом он утверждает, что в большинстве случаев пользователю смартфона не повредит использование разработчиком той информации, которую собирает приложение.

По словам Ульянова, "это обезличенные данные, которые могут использоваться для улучшения работы программы и показа целевой рекламы", однако нельзя исключать, что голосовые данные могут попасть в руки злоумышленников.

А это, предупреждает эксперт, весьма чревато неприятными последствиями: например, получив благодаря прослушке какие-то сведенья о владельце смартфона, злоумышленники могут вымогать у него деньги.