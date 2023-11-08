МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Жесткое, законодательное регулирование искусственного интеллекта в РФ можно вводить только после оценки всех рисков, ЦБ обсудит этот вопрос с правительством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "Финополис". В ЦБ думают над сферами применения ИИ, сказала Набиуллина

"В каких-то областях, наверное, возможно и жесткое законодательное регулирование, считаем, что его надо вводить после тщательного анализа рисков, после консультаций с рынком. Думаю, что все это будем обсуждать с правительством", — сказала она, комментируя регулирование искусственного интеллекта.