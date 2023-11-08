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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231108/842202236.html
Набиуллина назвала условия для возможности жесткого регулирования ИИ
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Жесткое, законодательное регулирование искусственного интеллекта в РФ можно вводить только после оценки всех рисков, ЦБ обсудит этот вопрос с правительством, заявила глава Банка... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , технологии, новости, россия, цб рф, эльвира набиуллина, регулирование ии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Жесткое, законодательное регулирование искусственного интеллекта в РФ можно вводить только после оценки всех рисков, ЦБ обсудит этот вопрос с правительством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "Финополис".
"В каких-то областях, наверное, возможно и жесткое законодательное регулирование, считаем, что его надо вводить после тщательного анализа рисков, после консультаций с рынком. Думаю, что все это будем обсуждать с правительством", — сказала она, комментируя регулирование искусственного интеллекта.