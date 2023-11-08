МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России не собирается идти огнем и мечом на искусственный интеллект, предлагает использовать риск-ориентированный подход к его регулированию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Финополис". Набиуллина назвала условия для возможности жесткого регулирования ИИ

"Что касается Банка России, мы, понимая, что искусственный интеллект несет риски, а мы всегда думаем о рисках, тем не менее не собираемся, что называется, идти огнем и мечом на искусственный интеллект", — сказала она.

"Будем пытаться искать здесь золотую середину — между тем, чтобы создать стимулы для развития данной технологии, но и защищать граждан от рисков, которые могут возникать, использовать так называемый риск-ориентированный подход", — добавила Набиуллина.