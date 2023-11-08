 

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России не собирается идти огнем и мечом на искусственный интеллект, предлагает использовать риск-ориентированный подход к его регулированию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Финополис".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Набиуллина назвала условия для возможности жесткого регулирования ИИ

"Что касается Банка России, мы, понимая, что искусственный интеллект несет риски, а мы всегда думаем о рисках, тем не менее не собираемся, что называется, идти огнем и мечом на искусственный интеллект", — сказала она.

"Будем пытаться искать здесь золотую середину — между тем, чтобы создать стимулы для развития данной технологии, но и защищать граждан от рисков, которые могут возникать, использовать так называемый риск-ориентированный подход", — добавила Набиуллина.

 