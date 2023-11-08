2023-11-08T11:41:57+03:00
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2023-11-08T11:41:57+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231108/842202514.html
Центробанк не собирается идти огнем и мечом на ИИ, заявила Набиуллина
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России не собирается идти огнем и мечом на искусственный интеллект, предлагает использовать риск-ориентированный подход к его регулированию, заявила... ПРАЙМ, 08.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, цб рф, эльвира набиуллина, искусственный интеллект
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Банк России не собирается идти огнем и мечом на искусственный интеллект, предлагает использовать риск-ориентированный подход к его регулированию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Финополис".
"Что касается Банка России, мы, понимая, что искусственный интеллект несет риски, а мы всегда думаем о рисках, тем не менее не собираемся, что называется, идти огнем и мечом на искусственный интеллект", — сказала она.
"Будем пытаться искать здесь золотую середину — между тем, чтобы создать стимулы для развития данной технологии, но и защищать граждан от рисков, которые могут возникать, использовать так называемый риск-ориентированный подход", — добавила Набиуллина.