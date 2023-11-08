МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за нейросети "Сбера", которая случайно добавила купола собора Василия Блаженного на флаг России, заявил глава компании Герман Греф. Греф рассказал о внедрении в терминалах сервиса оплаты "по улыбке"

"Мы только опубликовали модели, и нас, и "Яндекс" тут же вызвали в прокуратуру. Модель генеративная, пытается улучшить, на российском флаге нарисовала купола собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом", — сообщил он.

После этого случая работу нейросети пришлось пересмотреть, однако из-за этого она перестала быть креативной, так как определенные вещи и государственные символы она не генерит, уточнил Греф.

По мнению главы Сбербанка, государство должно снисходительно относиться к ошибкам этой молодой технологии. "Хорошо, что прокурор современный попался, с чувством юмора, нас никуда не привлекли", — отметил он.