2023-11-08T14:30:57+03:00
2023-11-08T14:30:57+03:00
2023-11-08T14:30:57+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231108/842206521.html
Сотрудников "Сбера" вызывали в прокуратуру из-за нейросети
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за нейросети "Сбера", которая случайно добавила купола собора Василия Блаженного на флаг России, заявил глава компании Герман Греф... ПРАЙМ, 08.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, сбер, нейросеть
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/89/842088940.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/89/842088940.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/89/842088939.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/89/842088939.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/89/842088927.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/89/842088927.jpg
https://1prime.ru/banks/20231107/842195222.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за нейросети "Сбера", которая случайно добавила купола собора Василия Блаженного на флаг России, заявил глава компании Герман Греф.
"Мы только опубликовали модели, и нас, и "Яндекс" тут же вызвали в прокуратуру. Модель генеративная, пытается улучшить, на российском флаге нарисовала купола собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом", — сообщил он.
После этого случая работу нейросети пришлось пересмотреть, однако из-за этого она перестала быть креативной, так как определенные вещи и государственные символы она не генерит, уточнил Греф.
По мнению главы Сбербанка, государство должно снисходительно относиться к ошибкам этой молодой технологии. "Хорошо, что прокурор современный попался, с чувством юмора, нас никуда не привлекли", — отметил он.