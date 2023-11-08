МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Платежное приложение "СБПэй" впервые заработало на отечественной операционной системе (ОС) "Аврора", рассказали представители "Ростелекома" в кулуарах форума финансовых технологий Finopolis-2023. "Билайн" ведет переговоры о продажах своих устройств на ОС "Аврора"

"Национальная система платежных карт (НСПК) и "Открытая мобильная платформа" (ОМП) продемонстрировали прототип платежного приложения "СБПэй" для работы на отечественной операционной системе "Аврора" в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023", — рассказали на форуме.

При помощи доработанного под ОС прототипа приложения "СБПэй" можно будет произвести оплату на стендах НСПК и "Ростелекома". При совершении тестовых операций по QR-коду или в одно касание при NFC-оплате все списанные средства будут направлены в благотворительный фонд. После завершения пилотного проекта пользователям "Авроры" станет доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью NFC-табличек и QR-кодов.

Заместитель гендиректора НСПК Владимир Трояновский сообщил, что несмотря на корректность работы программного решения, компаниям еще предстоит доработать приложение под "Аврору" для его полноценного выхода в эксплуатацию. В свою очередь старший вице-президент по информационным технологиями "Ростелекома" Кирилл Меньшов добавил, что смартфон на "Авроре" предназначен в основном для корпоративного рынка, но компания нацелена и на массовых пользователей, которым нужна безопасность и надежность платежных инструментов.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.