МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Количество кибератак на онлайн-ритейл в России с августа по конец октября выросло в 1,5 раза, с 4 до 6 миллионов атак, ежемесячно прирост составлял от 15% до 31% — злоумышленники взламывают сайты, чтобы получить доступ к базам с персональными данными клиентов, рассказал РИА Новости руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК "Солар" Алексей Пашков. Кибермошенники стали похищать больше денег у россиян

"За последние три месяца наблюдается ежемесячный рост количества веб-атак на уровне приложений на сектор онлайн-торговли. Это традиционно привлекательная для злоумышленников отрасль, где недоступность подобных веб-приложений является крайне чувствительной для пользователей. Взлом сайта поможет злоумышленникам получить доступ к базам с персональными данными клиентов. Количество веб-атак на онлайн-ритейл с августа по конец октября 2023 года выросло с 4 миллионов до 6 миллионов. Ежемесячный прирост атак составлял от 15 до 31%", — сказал Пашков.

Он объяснил, что обычно атаки происходят "волнами", их количество увеличивается со среды по воскресенье. В почасовой динамике веб-атаки тоже идут волнами длительностью от трех до четырех часов.

Эксперт отметил, что больше всего атак (82,2%) на онлайн-ритейл в период с августа по октябрь 2023 года было зафиксировано с российских IP-адресов. "Высокое присутствие IP-адресов из РФ связано с фильтрацией и блокировкой по их местонахождению на уровне каналов, особенно в момент атаки", — уточняет Пашков.

Среди других стран отметился активный IP-адрес из Польши – с него было совершено было более 160 тысяч веб-атак с августа по октябрь, это 1% от всех атак за данный период.