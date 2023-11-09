МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Wildberries первым среди крупных маркетплейсов в России протестировал оплату по биометрии, компания подписала соглашение с Центром биометрических технологий (ЦБТ), сообщает маркетплейс. ЦБ и Сбербанк спрогнозировали, что на Wildberries будут брать кредиты

"Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" Владислав Поволоцкий на форуме Finopolis подписали соглашение о технологическом партнерстве в области биометрии", — говорится в сообщении.

Так, стороны будут оказывать друг другу консультативную помощь, обмениваться опытом и аналитикой. В свою очередь в компании полагают, что реализация соглашения позволит улучшить пользовательский опыт и раскрыть потенциал биометрии применительно к онлайн-ритейлу.

"Мы стремимся внедрять современные цифровые технологии, которые упрощают покупки на маркетплейсе и помогают защитить свой аккаунт. Мы рады стать первым крупным маркетплейсом, протестировавшим оплату по биометрии. Уверена, что сотрудничество с ЦБТ позволит максимально упростить процесс оплаты", — отметила Бакальчук.

Поволоцкий же подчеркнул, что на сегодняшний день завершается закрытое тестирование этого сервиса на платформе Wildberries. "Надеемся сделать его доступным для пользователей уже в ближайшее время. Убежден, что оплата по взгляду в онлайне будет пользоваться популярностью и познакомит тысячи людей с биоэквайрингом — самым передовым способом бесконтактной оплаты", — заключил он.