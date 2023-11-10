МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минцифры РФ запускает второй этап багбаунти — программы поиска уязвимостей за вознаграждение, она расширяется на все ресурсы и системы электронного правительства, говорится в сообщении министерства. Минцифры предложило продлить приостановку госзакупок ПО

"Минцифры запускает второй этап багбаунти. Принять участие в поиске уязвимостей инфраструктуры электронного правительства может каждый. … Минцифры расширяет программу на все ресурсы и системы электронного правительства", — сказано в сообщении.

Второй этап будет длиться 12 месяцев. Специалисты будут искать уязвимости на таких ресурсах, как портал "Госуслуги", Единая система идентификации и аутентификации, Единая биометрическая система, платформа обратной связи, система межведомственного электронного взаимодействия, и другие.

За успешную работу багхантеры получат до 1 миллиона рублей. Размер вознаграждения зависит от степени опасности найденной уязвимости. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на платформе BI.ZОNE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty.

"Первый этап багбаунти проходил с февраля по май этого года. Тогда более 8 тысяч человек проверяли на прочность "Госуслуги" и Единую систему идентификации и аутентификации. Было выявлено и устранено 37 уязвимостей, а общая сумма вознаграждений составила 1,95 миллиона рублей", — напомнили в Минцифры.