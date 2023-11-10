МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За Правду") обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой предложить создать единый интернет со странами БРИКС+, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Посол Бахрейна объяснил стремление страны в БРИКС

Ранее в среду председатель КНР Си Цзиньпин заявил на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне, что Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства и считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации.

"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+, использующего единые для всего объединения технические, организационные и цивилизационные возможности", — написал Гусев в обращении.

По его словам, если у России есть дружественные страны, то почему бы нам не сделать общий интернет, например, на базе БРИКС. Гусев указал, что V Международный Муниципальный Форум БРИКС+, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге — это хорошая возможность поднять данный вопрос.

"Представьте, есть "их" интернет — западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш. Интернет, где главенствуют традиционные ценности и добро. Киберсреда со своими правилами и законами. Кибер-полицией и кибер-армией для защиты от внешних угроз", — сказал Гусев.

Международный муниципальный форум стран БРИКС+ — ежегодный деловой форум, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В этом году он проходит 9-10 ноября в юбилейный пятый раз.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.