2023-11-12T16:11:11+03:00
2023-11-12T16:11:11+03:00
2023-11-12T16:11:11+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231112/842243834.html
Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России будут блокироваться только те сервисы VPN, которые по решению экспертной комиссии определены как "представляющие угрозу", разъяснили в Минцифры. "На основании решения... ПРАЙМ, 12.11.2023
технологии, новости, диджитал, россия, минцифры, сервис vpn, блокировка
https://cdnn.1prime.ru/images/83967/06/839670616.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83967/06/839670616.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83967/06/839670615.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83967/06/839670615.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83967/06/839670603.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83967/06/839670603.jpg
https://1prime.ru/society/20231106/842183879.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В России будут блокироваться только те сервисы VPN, которые по решению экспертной комиссии определены как "представляющие угрозу", разъяснили в Минцифры.
"На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.
В документе поясняется, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования интернета.
Ранее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что пользоваться подобными сервисами не запрещено, это выбор каждого. Депутат напомнил, что, используя VPN, пользователь доверяет все свои данные тому, кого не знает.