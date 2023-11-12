МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В России будут блокироваться только те сервисы VPN, которые по решению экспертной комиссии определены как "представляющие угрозу", разъяснили в Минцифры. Хинштейн отметил, что использование VPN в России не запрещено

"На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.

В документе поясняется, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования интернета.

Ранее глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что пользоваться подобными сервисами не запрещено, это выбор каждого. Депутат напомнил, что, используя VPN, пользователь доверяет все свои данные тому, кого не знает.