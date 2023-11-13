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2023-11-13T16:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231113/842253125.html
Технологическая блокада России не удалась, заявил Медведев
Технологии
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Запад ввел технологическую блокаду против России. пострадали ушедшие из страны иностранные компании, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик в... ПРАЙМ, 13.11.2023
бизнес, технологии, новости, россия, технологии, уход бизнеса из россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Запад ввел технологическую блокаду против России. пострадали ушедшие из страны иностранные компании, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик в понедельник, 13 ноября, выступил на заседании попечительского совета Фонда "Сколково".
"Очевидно, что время непростое. С начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявил об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываю на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры. За последние полтора года они доказали, что могут решать очень многие задачи", — сказал Медведев.
Он добавил, что отечественные технологические компании промышленного кластера растут с опережением.
Кроме того, как указал Медведев, выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам года может превысить 500 миллиардов рублей.