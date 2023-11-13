МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Запад ввел технологическую блокаду против России. пострадали ушедшие из страны иностранные компании, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев оценил долю российских технологий в реальном секторе экономики

Политик в понедельник, 13 ноября, выступил на заседании попечительского совета Фонда "Сколково".

"Очевидно, что время непростое. С начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявил об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываю на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры. За последние полтора года они доказали, что могут решать очень многие задачи", — сказал Медведев.

Он добавил, что отечественные технологические компании промышленного кластера растут с опережением.

Кроме того, как указал Медведев, выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам года может превысить 500 миллиардов рублей.