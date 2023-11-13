МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает сформировать рабочую группу для создания цифрового пространства беспилотных авиационных систем (БАС), следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг заявил о возможных ограничениях на импорт ряда непродтоваров

"1.Образовать межведомственную рабочую группу по созданию интегрированного цифрового пространства беспилотных авиационных систем. 2. Утвердить Положение о Рабочей группе и ее состав согласно приложению к настоящему постановлению", — говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно проекту постановления, федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют создание, развитие и эксплуатацию информационных систем в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" будут обеспечивать согласование документов, предусмотренных постановлением правительства РФ от 6 июля 2015 года № 676 на заседаниях рабочей группы.

Состав рабочей группы формируется в соответствии со списком ответственных исполнителей, а также с учетом специфики модулей, сформированного по итогам совместной работы Минпромторга России с заинтересованными организациями. ‎В перечень модулей входят: "БАС.Разработка", "БАС.Производство", "БАС.Небо", "БАС.Эксплуатация", "БАС.Кадры".

В состав рабочей группы предлагается внести: первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, заместителей министров науки и высшего образования РФ Дарью Кирьянову и Афанасьева Дмитрия и замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Также в состав рабочей группы предлагается внести представителей правительства РФ, Минпромторга РФ, Росавиации, Минэкономразвития, Минцифры, Минтранса, "Госкорпорации по ОрВД", высших учебных и других.

Ранее правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, в том числе цифровую инициативу проекта "Беспилотных авиационных систем" (БАС). В пояснительной записке к проекту постановления уточняется, что дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта постановления не потребуется.