МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Мегафон" провел тестирование новой российской операционной системы KasperskyOS на смартфоне, а "Лаборатория Касперского" проверяет работоспособность ОС с локальными операторами связи в Китае и на Ближнем Восток, рассказали агентству РИА Новости в Kaspersky. Касперский назвал язык, на котором говорят большинства хакеров в мире

"Компания завершила тестирование смартфона с KasperskyOS for Mobile в России в лаборатории "Мегафона". В Китае и на Ближнем Востоке вендор проводит внутренние испытания для проверки работоспособности операционной системы с локальными операторами связи. Следующим шагом станет выбор независимых лабораторий на этих территориях для дальнейшего исследования", — сказано в сообщении компании.

Оператор провел проверку новой ОС на соответствие стандартам сотовой связи и корректность работы таких базовых функций, как передача данных, звонки, отправка sms, переключение между технологиями мобильной связи 2G, 3G и 4G, рассказали в компании.

Отмечается, что KasperskyOS тестировали на азиатском смартфоне и это поможет ускорить процесс появления устройств с данной ОС на российском рынке.

"Мы видим перспективы использования KasperskyOS на различных корпоративных устройствах — не только смартфонах, но и планшетах, шлюзах интернета вещей, но и в подключенных автомобилях, то есть везде, где применяется беспроводная связь", — заявил руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян.

Отмечается, что KasperskyOS может использоваться в интернете вещей и управлении технологическими процессами в отраслях с высокими требованиями к кибербезопасности, например, в промышленности, энергетике, государственных учреждениях, транспортной инфраструктуре.