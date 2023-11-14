МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" в январе-сентябре 2023 года на треть увеличила продажи своих продуктов в России по сравнению с тем же периодом прошлого года, взрывной рост показали сегменты сетевой безопасности и промышленной кибербезопасности, рассказала РИА Новости управляющий директор компании в России и странах СНГ Анна Кулашова. Kaspersky обнаружил шпионский мод для WhatsApp

"За 9 месяцев этого года продажи "Лаборатории Касперского" в России выросли примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по стратегическим продуктам (защита от сложных атак и специализированные решения, Threat Intelligence и сервисы) увеличение составило 41%", — рассказала она в кулуарах конференции по информационной безопасности SOC-Форум.

По ее словам, прошлый год заставил российские компании делать выводы и концентрироваться на комплексных продуктах по обеспечению информационной безопасности. "Поэтому взрывной рост (больше чем в 3 раза) мы видим в интересе к продуктам для сетевой безопасности, SIEM и промышленной кибербезопасности, а также больше чем в 2,5 раза увеличились продажи платформенного решения Kaspersky Symphony", — рассказала Кулашова.

Кроме того, компании в прошлом году сконцентрировались на собственной разработке софта, что привело к новой тенденции — большому вниманию к решениям для обеспечения контейнерной безопасности.

"Лаборатория Касперского" — основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель — Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection). Услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.

В 2022 году продажи компании в России выросли на 51%. При этом глобальная неаудированная выручка по МСФО выросла на 0,03% и составила 752 миллиона долларов.