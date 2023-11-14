МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Сбер" создал новую интеллектуальную платформу для борьбы с киберугрозами и начал ее пилотирование, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме. "Сбер" рассказал о последствиях отмены тарифов на обслуживание

В ходе выступления он отметил, что необходимо создавать национальную систему или платформу фрод-мониторинга для непрерывного наблюдения, выявления, регистрации и предотвращения кибермошенничества. "Мы это с регулятором обсуждали… Общее мнение…, что эту платформу срочно надо делать всем вместе, и у кого что есть в загашниках — надо все туда сложить, чтобы это все служило на благо России", — сказал Кузнецов.

"Мы хотим сделать свой вклад в создании национальной системы, объединение усилий в области кибербезопасности… Мы предлагаем сегодня новую систему, это интеллектуальная платформа управления киберугрозами, мы назвали ее Sber XTI", — рассказал он.

По словам Кузнецова, система прошла "пуско-наладочные работы".

"Мы с сегодняшнего дня приступаем к боевому пилотированию этой новой платформы управления киберугрозами. На нашем стенде можно не просто ознакомиться с ней, но и даже предложить записаться в число тех, кто будет участвовать в пилотировании этой новой платформы", — добавил он.