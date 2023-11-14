2023-11-14T13:09:07+03:00
2023-11-14T13:09:07+03:00
2023-11-14T13:09:07+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231114/842261775.html
"Сбер" представил интеллектуальную платформу для борьбы с киберугрозами
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Сбер" создал новую интеллектуальную платформу для борьбы с киберугрозами и начал ее пилотирование, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме. В ходе... ПРАЙМ, 14.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, россия, сбер, кибератаки
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089055.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089054.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089054.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089042.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089042.jpg
https://1prime.ru/banks/20231109/842223640.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Сбер" создал новую интеллектуальную платформу для борьбы с киберугрозами и начал ее пилотирование, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме.
В ходе выступления он отметил, что необходимо создавать национальную систему или платформу фрод-мониторинга для непрерывного наблюдения, выявления, регистрации и предотвращения кибермошенничества. "Мы это с регулятором обсуждали… Общее мнение…, что эту платформу срочно надо делать всем вместе, и у кого что есть в загашниках — надо все туда сложить, чтобы это все служило на благо России", — сказал Кузнецов.
"Мы хотим сделать свой вклад в создании национальной системы, объединение усилий в области кибербезопасности… Мы предлагаем сегодня новую систему, это интеллектуальная платформа управления киберугрозами, мы назвали ее Sber XTI", — рассказал он.
По словам Кузнецова, система прошла "пуско-наладочные работы".
"Мы с сегодняшнего дня приступаем к боевому пилотированию этой новой платформы управления киберугрозами. На нашем стенде можно не просто ознакомиться с ней, но и даже предложить записаться в число тех, кто будет участвовать в пилотировании этой новой платформы", — добавил он.