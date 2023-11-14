МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Стабильной и технически сложной угрозой для российских компаний остаются прогосударственные кибергруппировки, из высокопрофессиональных наиболее активны хакеры из азиатского региона, говорится в исследовании ГК "Солар", которое было представлено на форуме по кибербезопасности "SOC-форум". В Германии обвинили пророссийских хакеров в кибератаках на ж/д-компанию

"Профессиональные прогосударственные группировки остаются стабильной и технически сложной угрозой для российских организаций. Среди высокопрофессиональных наиболее активные – группировки из азиатского региона", — говорится в презентации исследования.

ГК "Солар" прогнозирует, что в 2024 году профессиональные прогосударственные группировки cохранят объемы своих кампаний, а лидировать будет тренд на атаки компаний через слабозащищенного партнера. Также специалисты ожидают увеличения количества инцидентов с деструктивным воздействием на IТ-инфраструктуры.

В компании отметили, что взрывной рост количества инцидентов фиксируется с февраля 2022 года. При этом цели хактивистов изменились — вместо DDoS-атак и дефейса — хакерской атаки, при которой главная страница веб-сайта заменяется на другую, — наблюдаются взлом и деструктив в больших IТ-инфраструктурах, в том числе объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

"С ростом импортозамещения хакеры начнут исследовать отечественное ПО, искать в нем уязвимости и использовать его для своих атак", — сказал Лашкин.