МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В аэропорту "Шереметьево" появился комплекс для обнаружения и противодействия БПЛА, сообщается в пресс-релизе воздушной гавани. Авиакомпания FlyOne Armenia запустит ежедневные рейсы в Шереметьево

По данным сообщения, радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" необходим для обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту. Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех.

В пресс-релизе также отметили, что излучение комплекса не повлияет на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома.

Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта.