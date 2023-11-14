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Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения БПЛА
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В аэропорту "Шереметьево" появился комплекс для обнаружения и противодействия БПЛА, сообщается в пресс-релизе воздушной гавани. По данным сообщения, радиолокационно-оптический... ПРАЙМ, 14.11.2023
транспорт, бизнес, технологии, новости, россия, шереметьево, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В аэропорту "Шереметьево" появился комплекс для обнаружения и противодействия БПЛА, сообщается в пресс-релизе воздушной гавани.
По данным сообщения, радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД" необходим для обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту. Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех.
В пресс-релизе также отметили, что излучение комплекса не повлияет на функционирование наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома.
Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта.