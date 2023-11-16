МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Качество дипфейков за последние несколько лет выросло, выявлять их стало сложнее, но помочь вычислить "подделку" может странное движение глаз, контур овала лица, а также цвет кожи и волос человека на видео, рассказал РИА Новости старший исследователь данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин. В Калининградской области предупредили о новой уловке мошенников

Эксперт отметил, что сами по себе эти технологии не являются ни плохими, ни хорошими — играет роль то, для чего их используют.

"Мы живем в эпоху бума генеративных моделей машинного обучения, в частности непрерывно развивающихся технологий deep fake. За последние годы качество изображений deep fake достигло высокого уровня, их не всегда можно различить с помощью человеческого глаза", — заявил Аникин.

По его словам, в настоящее время для анализа потенциальных визуальных подделок на рынке существуют детектирующие технологии. Как правило это частные решения, которые не предназначены для массового использования, поэтому сложно оценивать их качество работы.

Пользователям же стоит внимательнее относится к источникам получаемой информации, перепроверять ее.

"В случае подозрения, что перед вами визуальный deep fake, старайтесь обращать внимание на качество изображения: часто у таких видео специально понижают разрешение, чтобы недочеты нейронной сети были менее заметны. Также стоит обращать внимание на странное движение глаз, цвет кожи и волос, контур овала лица", — советует эксперт.

Кроме того, сейчас активно развивается направление голосовых дипфейков, но правдоподобно клонировать чужой голос — все еще непростая задача в силу ряда причин. Поэтому в случае голосовых подделок Аникин рекомендует оценивать качество, интонации и "ломанность" речи. "Главный совет — это, конечно, критически относиться к любой информации в интернете", — заключил он.