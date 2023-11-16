МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" представил свою первую умную колонку с камерой и сенсорным экраном — "Станцию Дуо Макс", отдавать команды на ней можно не только голосом, но и прикосновением, рассказали в компании. "Яндекс" запустил беспарольный вход для своих сервисов

Колонку продемонстрировали в "YaC 2023" — ежегодном рассказе компании о своих сервисах и технологиях, представленном в виде мини-сериала.

"Это первая колонка "Яндекса" с камерой и сенсорным экраном — флагман новой линейки устройств. Теперь "Алиса" не только произносит, но и показывает свои ответы. А еще на "Дуо Макс" можно смотреть кино и общаться по видеосвязи", — говорится в сериале.

Кроме того, с помощью колонки можно отдавать команды виртуальному ассистенту не только голосом, но и прикосновением. "Станция Дуо Макс", как и все последние устройства "Яндекса", оснащена модулем Zigbee для управления умным домом и приема голосовых команд без интернета. Предзаказ новой колонки стартует 28 ноября, тогда же компания планирует рассказать о технических характеристиках и всех возможностях устройства.

Показали в "YaC 2023" и фабрику в китайском Гуанчжоу, где собирают и испытывают другую колонку "Яндекса" — "Станцию Миди", представленную ранее в ноябре. Ее продажи стартуют уже 16 ноября, стоить она будет 14 990 рублей, отметили в компании.

Первая умная колонка с "Алисой" — "Яндекс.Станция" — вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная "Станция Мини", а в ноябре 2020 года — "Станция Макс". В июле 2021 года компания выпустила новую умную колонку "Яндекс.Станция Лайт". Сейчас "Алиса" есть также в умных колонках сторонних производителей. В августе 2023 года "Яндекс" представил две умные телевизионные станции — "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про", которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок, а в начале ноября — колонку "Станция Миди".