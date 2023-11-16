МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" завершила эксперимент с доставкой посылок роботами, в которых участвовали роверы "Яндекса", тестирование длилось два года, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Почта России" снизила тарифы на доставку за рубеж на 25%

"Почта России, "Яндекс" и "Сколково" подвели итоги эксперимента с доставкой посылок роботами. Почта России стала первой почтово-логистической компанией, которая приняла участие в тестировании роботов-доставщиков "Яндекса". Тестирование было рассчитано на два года, и сейчас оно завершено. По его итогам "Яндекс" продолжит развивать это направление бизнеса, расширять локации и увеличивать флот роботов", — рассказали в компании.

Как уточнили в пресс-службе, за время эксперимента "Яндекс" отработал сценарии доставки разных грузов, в том числе хрупких — за время эксперимента ни одна посылка не повредилась. "В настоящий момент роботы-доставщики, которые использовались в тестировании, доставляют еду и заказы через Яндекс.Еду и Лавку в Москве, Иннополисе, в Розе Хутор и Красной поляне, а также Мурино в Ленинградской области. В настоящий момент мы планируем дальнейшее расширение локаций и увеличение флота роботов", — добавили в "Яндексе".

В пресс-службе "Почты России" рассказали, что за время тестирования роверы развезли более 18 тысяч посылок, и 99% из них были доставлены вовремя. Среднее время доставки составило 40 минут.

Проект "Почты России" по гиперлокальной доставке роботов-курьеров стал победителем грантового конкурса от "Сколково". "Сейчас проект успешно завершен… В рамках реализации проекта роверы проехали 46 892 километра — это в 5 раз больше плановых показателей. Максимальный размер перевозимого груза был увеличен на 3 килограмма от планового значения и составил 15 килограмм", — сказали в пресс-службе "Сколково".

Тестирование доставки посылок с помощью роверов проходило при поддержке фонда "Сколково" – 36 роботов доставляли посылки из 27 отделений в Москве, городе Мурино Ленинградской области и Иннополисе (Республика Татарстан). Этой услугой можно было воспользоваться через приложение "Почты", там же пользователи могли отслеживать статус доставки. Радиус доставки составил 2 км.