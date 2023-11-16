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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231116/842288904.html
Китайская разведка предупредила об опасности искусственного интеллекта
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Министерство государственной безопасности КНР, в функции которого входит осуществление разведки и контрразведки, предупредило о возможных рисках для национальной безопасности,... ПРАЙМ, 16.11.2023
технологии, новости, диджитал, китай, ии, разведка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министерство государственной безопасности КНР, в функции которого входит осуществление разведки и контрразведки, предупредило о возможных рисках для национальной безопасности, связанных с применением искусственного интеллекта, передает газета South China Morning Post.
Согласно заявлению пресс-службы ведомства, опубликованного в соцсети WeChat, широкое использование технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, может привести к серьезным изменениям в области национальной безопасности.
Министерство определило основные угрозы использования искусственного интеллекта, включая утечку данных, кибератаки, манипуляции с информацией, а также воздействие на экономику и вооруженные силы.
Власти Китая указали на необходимость разработки соответствующих стратегий и мероприятий для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности. Это предупреждение свидетельствует об ограничениях и вызовах, с которыми сталкиваются страны в связи с быстрым развитием и распространением искусственного интеллекта.