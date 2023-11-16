МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Министерство государственной безопасности КНР, в функции которого входит осуществление разведки и контрразведки, предупредило о возможных рисках для национальной безопасности, связанных с применением искусственного интеллекта, передает газета South China Morning Post. Маск заявил, что ИИ освободит людей от необходимости работать

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, опубликованного в соцсети WeChat, широкое использование технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, может привести к серьезным изменениям в области национальной безопасности.

Министерство определило основные угрозы использования искусственного интеллекта, включая утечку данных, кибератаки, манипуляции с информацией, а также воздействие на экономику и вооруженные силы.

Власти Китая указали на необходимость разработки соответствующих стратегий и мероприятий для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности. Это предупреждение свидетельствует об ограничениях и вызовах, с которыми сталкиваются страны в связи с быстрым развитием и распространением искусственного интеллекта.