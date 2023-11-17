МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Некоторые сотрудники администрации президента России отказались от iPhone, некоторые еще пользуются устройствами Apple, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Huawei вытеснил Apple в Китае, пишет СМИ

Пресс-секретарь главы государства 17 ноября, в пятницу, дал интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.

Песков отметил, что кто-то из его коллег уже отказался от iPhone, кто-то — нет. При этом он уточнил, что сам еще пользуется устройством от Apple.

Как добавил официальный представитель Кремля, iPhone — прекрасное и удобное изобретение, но не лишенное недостатков.

"Но мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных", — подчеркнул Песков.

В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. О том, что Минтранс ввел запрет на использование техники Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд, РИА Новости в июле сообщали три источника в министерстве.